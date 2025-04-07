Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, laik eğitimin, barış içinde bir arada yaşamanın teminatı olduğuna işaret ederek, yarın düzenlenecek eyleme destek vereceğini açıkladı. Eğitim sisteminin laik, bilimsel ve demokratik yapısının korunması gerektiğini belirten Vakıf, "Sokaktayız, aydınlık için kol kolayız. Bu yol birlikte yürünecek!" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, yaptığı açıklamada, eğitim sistemi, laiklik ilkesi ve dini simgelerin kullanımı konusundaki tartışmaları kaygıyla takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada, bu gerilimlerin toplumun hassas dengelerini tehdit ettiği savunularak, "Alevi inancının temel değerleri olan insan sevgisi, akılcılık, bilim ve hoşgörü ışığında bu konudaki görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca eğitim sisteminin laik, bilimsel ve demokratik yapısının korunması gerektiği vurgulanırken, laikliğin devletin tüm inançlara karşı tarafsızlığını garanti altına aldığına dikkat çekildi.

“Laik eğitim, barış içinde bir arada yaşamanın teminatıdır”

"Laik eğitim, farklı inanç ve yaşam tarzlarına sahip tüm yurttaşlarımızın barış içinde bir arada yaşamasının teminatıdır. Vakıf olarak, Alevilik de dahil olmak üzere tüm inançların ve kültürlerin, bilimsel eğitim müfredatına uygun şekilde, dogma ve dayatma olmadan gençlerimize aktarılmasını destekliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, dinsel simgelerin siyasal amaçlarla öne çıkarılmasını, eğitim biliminin evrensel ilkelerinin sorgulanmasını ve inanç özgürlüğünün şekilcilik üzerinden saptırılmasını reddettikleri belirtildi.

Açıklamada "Eğitim biliminin evrensel ilkeleri doğrultusunda, çocukların eleştirel düşünme yetilerini geliştirebilecekleri nötr bir ortamda yetişmeleri gerekmektedir" denilerek, çocukların gelişim aşamasındaki özerkliklerine saygı gösterilmesi gerektiği ve çocukları taraf olmaya zorlamanın, 'çocuğun üstün yararı' ilkesine aykırı olduğu ifade edildi.

“Eğitim, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, akıl ve bilimin ışığında verilmesi gerekiyor”

Duruşlarının, yalnızca evrensel eğitim ilkelerinin değil, aynı zamanda Anayasası’nın da bir gereği olduğunu dile getirerek, Anayasa’ya atıfta bulunan Vakıf, açıklamasında, devletin tartışmasız laiklik ilkesine dayandığı ve eğitimin, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, dogmalardan uzak, sorgulayan, akıl ve bilimin ışığında verilmesi gerektiğini savundu.

Vakıf açıklamasında ayrıca "Toplumsal barışımızın ve huzurumuzun teminatı, farklılıklarımıza rağmen Anayasada güvence altına alınan bu ortak laik ve bilimsel değerler etrafında buluşabilmemizdir" ifadelerini kullanarak, öğretmen sendikalarının yarın gerçekleştireceği eyleme destek verdiklerini belirtti.