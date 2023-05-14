Sokakta umut yok, isyan çok!

Batuhan BORAKAN

Türk Lirası’nın olağanüstü değer kaybı karşısında alım gücü gün geçtikçe düşen yurttaş, Hükümet’in hiçbir önlem almamasına isyan ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zammın fayda olmadığına dikkat çekti, “Tek çözüm pahalılığı durdurmak, fiyatları denetlemektir” dedi.

Yurttaşlar vatandaşın isyanı, yardım çığlığını duymayan hükümetin bir an önce değişmesini istiyor.

Yurttaş ne dedi?

Nuri Andaç: “Türkiye’deki mevcut hükümet değişirse KKTC daha demokratik bir yer olacak”

Nuri Andaç, Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret kazanan birinin hayatını idame ettirmesinin zor olduğunu söyledi.

Mevcut hükümetten memnun olmadığını ifade eden Andaç, “Çünkü bu hükümet atama hükümettir, halkın seçtiği başbakanı devirdiler ve yerine başkalarını atadılar” şeklinde konuştu.

Farklı hükümetler de gelse ülkedeki ekonominin düzeleceğine inanmadığını ifade eden Andaç, “Türkiye’deki mevcut hükümet değişirse KKTC daha demokratik bir yer olacak diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Caner Özgün: “Alım gücümüz hiç ayağa kalkmadı ki düşsün”

Caner Özgün, “Alım gücümüz hiç ayağa kalkmadı ki düşsün” dedi.

Özgün, asgari ücrete yapılan zamların çözüm olmadığını dikkat çekerek, “Tek çözüm pahalılığı durdurmak, fiyatları denetlemektir” ifadelerine yer verdi.

“Yıllardır süregelen sistemsizlik tavan yaptı” diyen Özgün, ülkede sağlık, eğitim, enerji gibi çok ciddi sorunlar vardır” şeklinde konuştu.

Mevcut hükümetten memnun olmadığını dile getiren Özgün, “Yeni gelecek olanlar da aynı bataklığın içine girecek, aynı mazeretlerin arkasına saklanacaklar” dedi.

Mustafa Manioğlu: “Her gün daha da kötüye gidiyoruz”

Mustafa Manioğlu, “Her gün daha da kötüye gidiyoruz, eskiden ümidimiz vardı ama şuan yok! Bu durum düzelmez” dedi.

Manioğlu, hükümetin tutumundan memnun olmadığını da dile getirerek, “Bu düzeni sistemi kabul edip yaşamaya devam edeceğiz bunun başka çaresi yoktur, aksi takdirde mutsuz oluruz” ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Yemenicoğlu: “Hükümet, asgari ücretli İlk evim kredisi için aylık 17 bin TL’yi nasıl ödeyecek sorusuna cevap verirse memnun olacağım”

Hüseyin Yemenicoğlu, “11.800 TL kazanan bir asgari ücretli İlk evim kredisi için aylık 17 bin TL’yi nasıl ödeyecek sorusuna cevap verirlerse hükümetten memnun olacağım” dedi.

Hükümetin değişmesi durumunda ülkedeki durumun değişmeyeceğine inanıyorum” diyen Yemenicoğlu, “Ya KKTC olarak kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız, ya da Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ortak olacağız, birine bağımlı olmadan” şeklinde konuştu.

Halil Kasap: “Ülkenin durumu pek parlak değil”

Halil Kasap, “ülkenin durumu pek parlak değil” dedi.

“Özellikle pandemiden sonra toplum baş aşağı gitmeye başladı” diyen Kasap, “Yeni bir hükümet gelse de durumun pek fazla düzeleceğine inanmıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kasap, “asgari ücretle geçinmek çok zor” şeklinde konuştu.

Niyazi Kafidir: “Umarım en kısa sürede bu hükümet değişir bizimde yüzümüz güler”

Niyazi Kafidir, “Ülkedeki sorunların düzeleceğinden pek emin değilim, çok yol kat etmemiz gerek” dedi.

Kafidir, “Bu ülkede yaşlılara hizmet edecek bir servis bile yok” şeklinde konuştu.

Hükümetten memnun olmadığını ifade eden Kafidir, “umarım en kısa sürede bu hükümet değişir bizimde yüzümüz güler” ifadelerine yer verdi.