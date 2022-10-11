Sokak Tiyatrosu “İnsan Denen Şey” oyununu Bayram Karaman anısına sahneledi

Sokak Tiyatrosu, tek perdelik “İnsan Denen Şey” oyununu merhum sendikacı Bayram Karaman anısına sahneledi.

Sanatçı Yaşar Ersoy’un yaptığı açıklamaya göre, dün akşam Girne Dome Otel’de Turizm Emekçileri Sendikası ve Dome Otel’in organize ettiği geceye, milletvekilleri, sendika temsilcileri ve konuklar katıldı.

Oyun öncesinde konuşan Yaşar Ersoy, Karaman’ın sendikal ve siyasal mücadelesini anlattı. Gecede, Karaman alkışlarla anıldı. Ardından “İnsan Denen Şey” oyunu sunuldu.

Oyun sonunda Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı Timuçin Karacamert ve Dome Otel Müdürü Talga Demiral, sanatçılara teşekkür ederek çiçek sundu. Bayram Karaman’ın oğlu Devrim Karaman ise ailesi adına sanatçılara ve geceyi organize edenlere Kıbrıs’ın simgesi olan zeytin fidanı takdim etti.

“İnsan Denen Şey” oyununu Yaşar Ersoy tasarladı, kurguladı ve yönetti. Oyunun müziklerini Hüseyin Kırmızı yaptı ve uyarladı. Oyunda, Erol Refikoğlu, Özgür Oktay, Döndü Özata, Umut Ersoy ve Yaşar Ersoy rol alırken, oyunun afiş tasarımını Umut Ersoy yaptı. “İnsan Denen Şey” oyunu, dramatik yapısı içinde, William Shakespeare’in, Bertolt Brecht’in, Nazım Hikmet’in, Charles Bukowski’nin, Can Yücel’in ve Edmond Rostand’ın şiirlerinden ve tiratlarından alıntılar da yapılarak kurgulandı.