Sokak ortasında 3 kadına cinsel taciz suçlaması

Lefkoşa'da sokak ortasında 3 farklı kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla E.D isimli kişi tutuklandı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yakın zamanda Lefkoşa'da meydana gelen benzer faili meçhul meseleler olduğunu, soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin inceleneceğini mahkemede aktardı.

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Hüseyin Uğur Yörük mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlının E.D’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçlamasından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 1 Nisan’da sokakta yürüyen 3 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale-i lisanda bulunduğunu kaydetti.

Mesele ile ilgili olarak yakın zamanda Lefkoşa'da meydana gelen benzer faili meçhul meseleler olduğunu kaydeden polis, bu hususta da zanlıdan soruşturma yapılması gerektiğini anlattı.

Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki edebileceğini dile getiren polis,

zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.