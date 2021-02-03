Sokağa çıkma yasağı 10 Şubat'a kadar

Başbakan Ersan Saner, hükümetin (Kısmi) Sokağa Çıkma Yasağı'nı Girne'yle eşitlenerek, 10 Şubat'a kadar uzatıldığını söyledi.

Başbakan Saner, Ekonomik Önlemler Paketi'ni açıklamak için düzenlenen basın toplantısında, hükümetin, 9 Şubat'ta yeniden görüşülmek üzere, tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağının 10 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti.

Ayrıca, bu süreçte, ilçeler arasında da geçiş olmayacağı belirtildi.

Başbakan Saner, 'Sokağa Çıkma Yasağı' dönemi içerisinde hangi işletmelerin kapalı ve hangilerinin açık olacağının ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararında açıklanacağını, Resmi Gazete'de bu yöndeki kararların da yayınlanacağını sözlerine ekledi.