120 milyon TL kredi paketi

Başbakan Ersan Saner pandemi nedeniyle “ekonomik önlem paketini” açıkladı, paketten 2020 yılına ilişkin maaş desteklerinin ödenmesi ve yeni kredi paketi ve kapalı olan işletmelerin çalışanlarına 1500 TL maaş desteği' çıktı.

Pakette kredilerin ötelenmesi yer almadı.

Pakete göre; sokağa çıkma yasağı ve kapanma kararı nedeniyle kapalı olan işletmelerin çalışanlarına 1500 TL'ye kadar maaş desteği ödemesi yapılacak. Bu ödemeler çalışanların hesaplarına yatırılacak.

Saner’in açıkladığı pakete göre; özel sektöre geçen yıl ödenmesi gereken ve ödenmeyen 1500 TL'lik ve 2000 TL’lik destekler 5 Şubat'ta ödenecek. Bu ödeme ile çalışanlara 33 milyon TL ödenecek.

Geçen yıl 60 bin çalışana verilen prim desteği bu yıl da devam edecek. Bu çerçevede prim desteği ödemeleri Şubat'tan Haziran 2021'e kadar devam edecek. Bu yıl da 60 bin sigortalıya prim desteği ödenecek.

İŞTE EKONOMİK PAKET DETAYLARI: 2020 yılında taahhüt edilen ancak ödenmeyen 1.500 TL çalışan ve 2.000 TL işveren destekleri 5 Şubat'ta ödenecek.

Sigorta Prim Desteği Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Kapalı işletme çalışanlarına aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde destek verilecek, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

Kapalı işletmelerin ilk mühür vurulan çeklerinin ikinci mühür vurulması için gereken süre 15 günden 22’ye çıkarılacak.

Sigorta Prim Desteği Haziran 2021'e kadar devam edecek.

2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için işveren hissesinin sigorta priminin tamamı ödenecek.

11-20 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde işveren hissesinin sigorta priminin yüzde 20’si ödenecek.

Sosyal yardım alan kişilere 2021 Şubat-Mart-Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 COVID-19 yardımı verilecek.

Engellilere ise 2021 Şubat-Mart-Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 10 COVID-19 yardımı verilecek.

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. Karantinada kalanlar Sosyal Sigorta kapsamındaki kişilere karantina ödeneği verilmesi için düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından hayata geçirildi.

Tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararına göre ilçeler arası giriş çıkış yapılamayacak.

Hükümet, ‘Acil Önlemler Paketi’ adı altında hazırladığı yeni ekonomik paketi açıkladı.

Ekonomide çarkların dönmesi adına, pandemi sürecindeki daralmaya yönelik özel sektöre yapılacak destekleri kapsayan paket, Başbakan Ersan Saner tarafından paylaşıldı.

Toplantıda Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Başbakan Saner, Ekonomi Paket içeriğine yönelik açıklamalardan önce hükümetin kurulma sürecine ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Saner, dünyadan COVID-19’a ilişkin verileri de paylaştı.

Sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Tüm ilçelerde sokağa çıkma yasağı 10 Şubat'a kadar uzatıldı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararına göre ilçeler arası giriş çıkış yapılamayacak.

Ekonomik Destek Paketi

En fazla 5 kişi çalıştıran işletmelere yönelik destek 5 Şubat’ta ödenecek - Sigorta Prim Desteği Haziran 2021'e kadar devam edecek.

Ekonomik Destek Paketi, bu dönemde özellikle reel sektöre katkı sağlayarak, ayakta durabilmesini amaçlıyor.

2020’de 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteği 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar en az 60 bin kişiyi kapsayacak şekilde uygulanacak.

Sosyal sigorta kayıtları esas alınarak, işletmelerin yüzde 84’üne denk gelen, en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi işveren hissesinin tamamı ödenecek.

11-20 çalışanı olan işletmeler için sigorta primi ödemesi işveren hissesinin yüzde 20’si ödenecek.

Kapalı işletme çalışanlara aylık en fazla bin 500 TL ödeme yapılacak, ödeme çalışanların hesaplarına yapılacak.

Yeni uygulama olarak sosyal yardım alanlara 2021 Şubat Mart Nisan aylarında yüzde 10.65 hayat pahalılığına ilave yüzde 15 yardım verilecek. Engellilere ise yüzde 10 verilecek.

Daha önce kredi fonlarından yararlanmayan turizm taşımacıları için 15 milyon TL, küçük esnaf, tarımcılara 115 milyon TL olmak üzere toplam 120 milyon TL kredi paketi uygulanacak.

Vakıflar İdaresi işyerleri kira bedellerinde her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim yapılacak. Karantinada kalanlar Sosyal Sigorta kapsamındaki kişilere karantina ödeneği verilmesi için düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından hayata geçirildi.

Başbakan Saner, bir soru üzerine ihtiyaç karşılama dışında sokağa çıkılmaması gerektiğini söyledi. Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun 9 Şubat’ta toplanarak, durumu yeniden değerlendireceklerini de belirtti.