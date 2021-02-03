İŞTE EKONOMİK DESTEK PAKETİ

DÜŞÜK FAİZLİ VE KGF DESTEKLİ KREDİ PAKETLERİ (İşletmelere Kredi Desteği, Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık Kredisi, Otel İşletmeleri Kredisi başlıkları altında 3.250 işletmeye, 1 milyar 150 milyon TL kredi kullandırılmıştır.)

1 Milyar 150 milyon TL kredi paketi için, 310 milyon TL yükümlülük üstlenilmiştir.