PCR İZDİHAMI!
Lefkoşa Fuar Alanı'ndaki ücretsiz PCR uygulamasında yoğun kalabalık yaşanıyor. Sosyal mesafenin uygulanmadığı gözlemlenirken onlarca yurttaş PCR olmak için bekliyor.
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Lefkoşa Fuar Alanı'ndaki ücretsiz PCR uygulamasında yoğun kalabalık yaşanıyor. Sosyal mesafenin uygulanmadığı gözlemlenirken onlarca yurttaş PCR olmak için bekliyor.
Test yaptırmaya gelenlerin çoğunluğunun açık sektörlerin çalışanlarının olduğu görüldü. Üst Komite dün aldığı kararla ilçeler arası seyahat edecek çalışanlara PCR zorunluluğu getirmişti.
FOTOĞRAFLAR DEVRİM DEMİR
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