Sodeke'nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak

Gönyeli'de 1 Şubat'ta evinde aniden rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitiren 20 yaşındaki Oluwapelumı Sodeke'nin yapılan otopsisinde “kan ve doku” örnekleri alındı.

Polisten yapılan açıklamada Sodeke'nin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.