Sodeke'nin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak
Gönyeli'de 1 Şubat'ta evinde aniden rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitiren 20 yaşındaki Oluwapelumı Sodeke'nin yapılan otopsisinde “kan ve doku” örnekleri alındı.
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Gönyeli'de 1 Şubat'ta evinde aniden rahatsızlanarak ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitiren 20 yaşındaki Oluwapelumı Sodeke'nin yapılan otopsisinde “kan ve doku” örnekleri alındı.
Polisten yapılan açıklamada Sodeke'nin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Etiketler : Ani ölüm, Oluwapelumı Sodeke