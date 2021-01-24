Sobanın üzerine konulan tüp patladı

Girne’de dün sabah saat 08.15 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangın, Ahmet Aldağ ve Mithat Düner’in kaldığı evde, yatak odasında çalışır durumundaki elektrikli sobanın üzerine konulan piknik tüpün patlamasıyla meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında, yatak odasında bulunan eşyalar hasar gördü.

Polis, yangın ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

23.01.2021 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Girne’de, Ahmet ALDAĞ ve Mithat DÜNER kalmakta oldukları ikametgahın yatak odası içerisinde, faal durumdaki elektrikli sobanın üzerinde bulunan piknik tüpünün aşırı ısınmasından dolayı patlama neticesinde meydana gelen yangın sonucu yatak odası içerinde bulunan eşyalar ve dolaplar yanarak, patlamadan dolayı ise pencere camları kırılarak hasar meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.