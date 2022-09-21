Siyasi parti temsilcileri ara bölgede bir araya geldi

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinden bazı siyasi parti temsilcileri, Slovak Büyükelçiliği’nin Dünya Barış Günü vesilesiyle düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyinden bazı siyasi partileri bir araya getirmek maksadıyla ara bölgede toplantılar düzenleyen Slovak Büyükelçiliği bugün Dünya Barış Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin özel temsilcisinin de davet edildiği toplantı düzenledi.

Ledra Palace otelde yer alan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Yardımcısı Colin Steward’ın da katıldığı toplantı sonrası toplantıya katılan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi parti temsilcilerinin adına yayımlanan ortak açıklamada, toplantıda Kıbrıs Sorunun son durumu hakkında görüş teatisinde bulunulduğu ifade edildi.

Bir sonraki toplantının, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL’in) ev sahipliğinde 31 Ekim’de yapılacağı belirtildi.