Siyasette ‘pazarlık’ öfkesi: ‘Bu kadar çirkinlik yeter’

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Meclis’te nisabı sağlayamaması üzerine sürekli ertelenen oturumlar, görevinden istifa eden Koral Çağman’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na halen bir atama yapılamaması, hükümetin işleyişini ve yaşanan aksamaları yeniden gündeme getirdi.

Ortakları arasında yaşanan anlaşmazlıklar hükümeti çıkmaza sokarken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer tarafından ortaya atılan “UBP çirkin pazarlıklar peşinde” iddiası siyasi arenadaki kaosu artırdı. Hem muhalefet, hem de iktidara mensup bazı milletvekilleri Hükümet’e ‘ARTIK YETER’ dedi.

Derya ULUBATLI

Meclis’i kilitleyen UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin nisap sıkıntısı, erken seçim taleplerini güçlendirdi.

Azınlık Hükümeti’nin Meclis’te nisabı sağlayamaması üzerine sürekli ertelenen oturumlar, hükümetin işleyişini ve yaşanan aksamaları yeniden gündeme getirdi. Ortakları arasında yaşanan anlaşmazlıklar hükümeti çıkmaza sokarken, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer tarafından ortaya atılan “UBP çirkin pazarlıklar peşinde” iddiası siyasi arenadaki kaosu artırdı.

Ersan Saner tarafından yapılan “Hükümette kriz var, atlatacağız” açıklaması ise, hem muhalefetten, hem de hükümet ortaklarından gelen erken seçim taleplerini yeniden gündeme getirdi.

DP Genel Sekteri Afet Özcafer, “Bu süreci atlatmak için azınlık hükümetine onay verdik ama işler daha da çirkinleşecekse zorlamanın anlamı yok” derken, bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Pazarlıkların ve şantajların su yüzüne çıkmasıyla bu hükümetin ömrünü tamamlamış olduğunu söyleyen CTP Milletvekili Doğuş Derya, bir an önce erken seçime gidilmesi ve müdahalesiz bir seçimle halk iradesinin parlamentoya taşınması gerektiğini vurguladı.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, basın önünde, birbirine güveni kalmadığını açıkça kabul etmiş olan hükümet yetkililerinin, bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Böyle çirkin pazarlıkların temsili demokratik sistemde yeri olmadığını söyleyen TDP Genel Başkanı Özyiğit, Hükümet’in görevde kaldığı her günün halk için kötü sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Hükümetin artık tuzla buz olduğunu söyleyen TDP Milletvekili Zeki Çeler de, bir an önce bu durumun kabullenilmesi ve seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

DP Genel Sekreteri Özcafer:

“İşler çirkinleşmeden erken seçime gidilmeli”

Ulusal Birlik Partisi’nin çirkin pazarlıklar peşinde olduğuna dair açıklamalar yapan Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, milletvekillerinin kişisel çıkarlarını gözetecek istekleri ön planda tutarak hareket etmesini etik bulmadığını, nisabı sağlamak için belli şartlar koşarak kişisel isteklerini yaptırmaya çalışan kişilere göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Kişisel hırsların değil, toplum menfaatinin gözetilmesi gerektiğini söyleyen Özcafer, “Bir milletvekili öncelikle halkın çıkarlarını gözetmeli, halkın faydasına olacak şeyler için dik duruş sergilemelidir. Kendi çıkarları için bu tür çirkin oyunlara girmemelidir” şeklinde konuştu.

Bir erken seçim düşüncesi olduğunu ama pandemiden dolayı bunun sürekli ertelendiğini söyleyen Özcafer, “Bu süreci atlatmak için azınlık hükümetine onay verdik ama işler daha da çirkinleşecekse zorlamanın anlamı, yok bir an önce erken seçime gidilmeli” dedi.

CTP Milletvekili Derya:

“Azınlık değil acente hükümeti”

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya, Türkiye’nin önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, daha sonra da Ulusal Birlik Partisi kurultayına yaptığı müdahaleler sonucunda ortaya çıkan bu hükümetin azınlık hükümeti değil, bir acente hükümeti olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Mevcut hükümetin politika üretme ve icraat ortaya koyma kapasitesi olmadığını söyleyen Derya, “Bu hükümet AK Parti tarafından dayatılan siyasetleri yürürlüğe koymak üzere görevlendirilmiş bir acente gibi hareket etmektedir” dedi.

Son haftalarda yaşanan nisap tartışmaları ve her meclis toplantısı öncesi nisap sağlanabilmesi için ‘bağımsız’ adı altında bazı milletvekillerinin yaptığı pazarlıkların ve şantajların su yüzüne çıkmasıyla bu hükümetin ömrünü tamamlamış olduğunu söyleyen Derya, halkın ekonomik olarak darboğaza girmesine, eğitim ve sağlık gibi birçok sektörün çökmesine neden olan bu hükümetin değişmesi için bir an önce erken seçime gidilmesi ve müdahalesiz bir seçimle halk iradesinin parlamentoya taşınması gerektiğini vurguladı.

CTP Milletvekili Özdenefe:

“Baştan beri ölü doğan bir hükümetti”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, şu anda hükümetin bütün ortaklarının hükümetin ciddi bir kriz içinde olduğunu teyit ettiğini söyledi. Muhalefet olarak baştan beri bu hükümetin ölü doğan ve zorlama bir hükümet olduğunu belirten Özdenefe, basın önünde, birbirine güveni kalmadığını açıkça kabul etmiş olan hükümet yetkililerinin, bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini vurguladı.

Saner’in hükümetteki krizin atlatılacağı yönündeki açıklamalarıyla ilgili Özdenefe, “Bu zamana kadar çözüm olarak hep yeni atamalar ve görevlendirmeler yapıldı. Bahsedilen çözümün toplumsal menfaatleri değil, yine kişisel talep ve çıkarları öne çıkaracak bir çözüm olacağı yönünde endişelerim var” dedi.

Öte yandan parlamenter demokrasiye inanan bir birey olarak, parti içi anlaşmazlıkların ülkedeki demokratik anlayışı bu denli zedelenmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Özdenefe, “Görüşü ne olursa olsun, siyasi partilerin demokratik anlayışlarının bu denli ayaklar altına alması kabul edilebilir değildir” dedi.



TDP Genel Başkanı Özyiğit:

“Görevde kalınan her gün halkın zararına”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, görevdeki hükümetin ömrünü çoktan tamamladığını, bir an önce halkın önünden çekilip halkın kendi iradesini ortaya koymasına izin vermeleri gerektiğini belirtti.

Böyle çirkin pazarlıkların temsili demokratik sistemde yeri olmadığını söyleyen Özyiğit, Türkiye’nin yönlendirmesiyle kurulan bu hükümetin zaten ‘ölü doğan’ bir hükümet olduğunu ve görevde kalınan her günün halk için kötü sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Bazı milletvekillerinin kişisel çıkarları uğruna demokrasiyi hiçe saydığını söyleyen Özyiğit, “halka daha fazla eziyet etmesinler, biraz vicdanları varsa bir an önce istifa etsinler” dedi.

TDP Milletvekili Çeler:

“Hükümet tuzla buz oldu”

Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekili Zeki Çeler, Başbakan Ersan Saner’in hükümetteki krizin çözüleceğine dair söylemleri üzerine, hükümet ortakları arasında çok ciddi anlaşmazlıklar olduğunu, sayın Başbakanın bu durumun farkına varmak istemediğini söyledi. Saner’in ciddi bir ‘başbakanlık virüsü’ etkisi altında olduğunu ve hükümetten vazgeçmekte zorluk çektiğini söyleyen Çeler, hükümetin böyle bir krizi atlatamayacağını vurguladı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer’in yaptığı “Ulusal Birlik Partisi çirkin pazarlıklar içinde” açıklaması için ise Çeler, Özcafer’i dobra ve siyaset alanında güçlü bir kişi olarak gördüğünü, Demokrat Parti’nin de bir an önce Özcafer’in arkasında durarak bu çirkinliklere alet olmayı bırakması ve ülkenin geleceği için hükümetten istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin artık tuzla buz olduğunu söyleyen Çeler, bir an önce bu durumun kabullenilmesi ve seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.