Sivil Savunma ekibi Türkiye için yola çıktı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için, 11 personel, 2 yangına ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve komuta aracından oluşan arama-kurtarma ekibiyle bugün Türkiye'ye hareket etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı acıları kendi acıları gibi gördüklerini ifade ederek, dün olduğu gibi bugünde dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Kızılay Heyeti, destek için Antalya’ya gidiyor