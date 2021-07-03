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Sivas Madımak katliamında yitirilen canlar anıldı

Sivas Madımak katliamında yitirilen canlar anıldı

Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenleri, düzenlediği etkinlikle andı. 

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Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenleri, düzenlediği etkinlikle andı. 

Merkezden yapılan açıklamada, “Sivas Madımak'ta 1993’te 33 canı yakarak katleden zihniyetini lanetleyip unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha haykırdık.  Anma etkinliğinde Mayıs-Temmuz 1980 yılında Çorum’da gerçekleşen katliamlarda yaşamını yitiren 57 can da aynı duygularla anıldı ve katliamı yapanlar lanetlendi” denildi.

Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen anma programında, "Kerbeladan bugüne yaşamını yitiren tüm canlar" için saygı duruşunun ardından Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir konuşma yaptı. 

Demir konuşmasında;  Madımak’ta, Maraş’ ta, Çorumda ve nice katliamlarda  yakılan  ve katledilen  canların unutulmadığını ve asla unutulmayacağını belirtti. “Madımağı  ateşe verenlerin  insanlığı ateşe verenler olduğunu , Madımak ateşinin  içimizi kavurduğunu , yüreğimizi yaktığını, bu ateşin her yanı kavuracağını , ahımızın mahşere kalmayacağını her zaman dillendirdik ve dillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurumları aracılığıyla dayanışma duygusunu  ön plana çıkararak Sivas  Madımakta, Çorum’da   yitirilen canların anısına sahip çıkmanın inançlarının gereği  ve kurumlarının varlık sebebi olduğunu ifade eden Demir, anma etkinliğine katkı koyanlara teşekkür etti. Anma ve kınama gecesinde, günle ilgili anlatımlar, şiirler ve türküler de yer aldı.

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