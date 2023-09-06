“Şirket direktörünün şüphelendiği tek isim olduğu için tutuklandı”

Küçük Kaymaklı bölgesindeki Emlak Dünyası isimli iş yerinde Salı akşamı yaşanan patlamayla ilgili tutuklanan şahsın, “şirket direktörünün şüphelendiği tek isim” olması nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Mahkemeye çıkarılan şahsın, 2 gün süreyle poliste tutuklamasına karar verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Salı akşamı saat 22.35 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Hasan Efe ile Ender Meta’nın işletmeciliğini yaptığı Emlak Dünyası isimli iş yerinde patlama olduğuna dair ihbar aldığını söyledi.

Polis, olay yerine gidildiğini, soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırma sonucu iş yerinin giriş kısmına, başında kask olan motosikletli bir şahsın yaklaşıp, bir paket bıraktıktan 15 dakika sonra patlama yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan M.Ş. isimli zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, soruşturma amaçlı söz konusu şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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