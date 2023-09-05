Lefkoşa'da patlama

Lefkoşa - Küçük Kaymaklı bölgesinde "Emlak Dünyası" isimli işletmede bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin intikal ettiği olay yerinde, binanın çevresi polis tarafından kordonla kapatıldı.

Patlama sonucu, işletmenin camlarının kırıldığı gözlemlendi. Öte yandan şiddetli patlamanın bölgedeki tüm evlerde hissedildiği ifade edildi.

Polis, ikinci bir patlama ihtimali olduğunu söyleyerek, meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.

Yan binada yaşam süren görgü tanıkları Yenidüzen'e yaptıkları açıklamada, patlamayla evin sallandığını ve duman çıktığını söyledi.

Bomba imha ekipleri olay yerine intikal etti.