1 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa - Küçük Kaymaklı bölgesinde "Emlak Dünyası" isimli işletmeye bombalı saldırı düzenlendi.

Polis, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada işletmeye patlayıcı madde yerleştirildiğini ve yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin tutuklandığını belirtti.

Olayla ilgili tutuklanan M.Ş.(E-39), bu sabah mahkemeye de çıkarılarak aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Saat: 07.00

Polis açıkladı: Patlayıcı madde bırakıldı!

Polis, dün akşam Emlak Dünyası isimli işyerine bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, “PATLAYICI MADDE KULLANARAK MALA TAHRİBAT YAPMAK VE KASTİ HASAR” başlığı ile yaptığı açıklamada “Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzey kısmındaki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen , patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları ile dış ve iç duvarları hasar görmüştür” açıklaması yaptı.

İşte polis açıklaması:

05.09.2023 tarihinde saat 22:35 raddelerinde Lefkoşa-Küçükkaymaklı da Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinin kuzey kısmındaki giriş kısmına kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bırakılan nevi henüz tespit edilemeyen , patlayıcı maddenin patlaması sonucu iş yerinin vitrin camları ile dış ve iç duvarları hasar görmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lefkoşa'da patlama