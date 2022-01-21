Sirkat edilen paralar ve araç bulundu, soruşturma tamamlandı, zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından” tutuklanan zanlı M. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, zanlı M.S.’nin (E-21) Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 30 Aralık 2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, park halinde bulunan araç içerisinde bulunan bir adet gri renk bayan çantası ve 7.000 STG ile 255 TL nakit para, ile pasaportun zanlı tarafından sirkat edildiğini anlattı. Polis, zanlının 6 Ocak 2022 tarihinde de Lefkoşa'da bir eve girerek kiralık araç anahtarlarını alıp aracı sirkat ettiğini belirterek, söz konusu sirkat edilen emarelerin yol kenarında atılı vaziyette tespit edildiğini belirtti. 7 Ocak tarihinde ev açma ve sirkat suçları ile ilgili olarak gelen şikayet üzerine kiralık aracın üzerindeki takip sistemi ile takip edilmesi sonucunda Taşkınköy'de Zanlının kaldığı yurt yakınında bulunduğunu ifade etti. Bu tarihlerde ayni bölgede yapılan kamera incelemesi ve soruşturmasında yurtta ikamet eden zanlının, konu çantayı ve Pasaportu yol kenarına atan şahıs olarak tespit edildiğini söyledi.

Polis, 12 Ocak’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği zanlının kalmakta olduğu yurtta yapılan aramada sirkat meselesi ile ilgili olarak 4 bin 130 Stg, 755 TL nakit para ve kiralık araca ait kontak anahtarının tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Aynı gün zanlının tutuklandığını söyleyen Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını söyleyerek ileride davalarında yargılanması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispat-ı vücutta bulunması, 15’er bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.