Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda son dönemde gündeme gelen ‘3D Formülü’ hakkında açıklama yaparak, Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul arasında bir “çatırtı” olduğunu dile getirdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Ne manaya geldiğini açıklamadığınız sözcüklerle ‘birlik bütünlük’ sağlamak kolay” dedi, “Sıra gerçek dünyada kavramların altını doldurmaya geldi mi çatırtılar başlıyor. Aralarında hala gerçekçi olmamak ve "çözüm" olarak çözümsüzlüğü arzulamak noktasında ‘birlik bütünlük’ var” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. Tatar bir süredir 3D formülünden söz ediyor. 3D, yani Direkt Uçuş, Direkt Ticaret, Direkt Temas.

Bunlar müzakerelerin başlamasının ön şartı mı? Bunlar olunca "egemen eşitlik" ve "eşit uluslararası statü" taleplerinin karşılandığı mı varsayılacak? Öyleyse bunlar olunca oluşacak müzakere masasının zemini ne olacak? Daha önce talep edilenleri anlamak ne kadar güçse, bunları tam olarak anlamak da o kadar güç.

Bu "fikri" netleştirmek zor ama fikir her neyse belli ki Sn. Ertuğruloğlu Sn. Tatar ile tam olarak hemfikir değil. Bunlar olsa bile bunların üçüne de izin verecek makam "Kıbrıs Cumhuriyeti"dir diyor Sn. Ertuğruloğlu ve bunu kabul etmediğini açıkça söylüyor.

"Bunlar KKTC'nin tanınmasıyla gerçekleşecekse tamam" diyor ve onun dışında gerçekleşmesini "tamam" bulmuyor. Oysa Sn. Tatar KKTC'nin tanınmasını müzakerelerin başlamasının ön şartı olarak görmediğini açıkça söylüyor.

Nerede olduğunu tam olarak kestirmek kolay değil ama belli ki bir yerlerde bir çatlak oluşuyor. "Yaratıcı belirsizlik" de bir yere kadar tabii! Ne manaya geldiğini açıklamadığınız sözcüklerle "birlik bütünlük" sağlamak kolay. Sıra gerçek dünyada kavramların altını doldurmaya geldi mi çatırtılar başlıyor.

Ama taraflar üzülmemeli bence. Aralarında hala gerçekçi olmamak ve "çözüm" olarak çözümsüzlüğü arzulamak noktasında "birlik bütünlük" var.”