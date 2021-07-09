Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları yayımlandı: İki dozda yüzde 83,5 etkili

The Lancet dergisinde yayımlanan makaleye göre, Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları, aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.

Makalede, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının Türkiye'de yürütülen Faz-3 çalışmasından elde edilen ara veriler paylaşıldı:

Faz-3 çalışmalarına 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında 18-59 yaş arasındaki 10 bini aşkın gönüllü katıldı.

Gönüllülerden 6 bin 646'sı, yani yüzde 65,1'ine Covid aşısı yapıldı. 3 bin 568 kişilik yüzde 34,9'u ise plasebo grubunda yer aldı.

Aşının iki dozunun yapılmasından en az 14 gün sonra yüzde 83,5 etkili olduğu saptandı.

Makalede aşının yeni ortaya çıkan varyantlara karşı uzun vadeli etkinliğinin daha çeşitli bir katılımcı grubunda denenmesi gerektiği belirtildi.