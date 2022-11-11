“Sınavı geçen gençlere kadro yok, partililere var”

KTAMS, Üst’El Hükümeti’nin “partizan” atamalarını, Başbakanlık önünde “Fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlara son” yazılı bir pankart açarak protesto etti.

Protesto sırasında basın açıklaması yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkede fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlar yapıldığını ve sendika olarak bundan büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, “Sınavı geçen yüzlerce genç olmasına rağmen, bu insanlara fırsat verilmiyor, kendi partili ve yandaşları istihdam ediliyor” dedi.

Liyakata değil, siyasi partilere dayalı istihdamın, bu ülkenin en büyük kanayan yaralarından sadece biri olduğunu söyleyen Bengihan, “Geleceğimiz dediğimiz gençleri, daha çalışma hayatına başlamadan adaletsizlikle, hukuksuzlukla tanıştırıyoruz. Onları, ülkesine, demokrasisine, kurumlarına küstürüyoruz. Bunu yapan, siyasi iradedir. Neden? Sırf siyasi kariyeri sürsün diye, oy almaya devam etsin diye…” ifadelerini kullandı.

Partili istihdam konusunun son olarak Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin 4’üncü derece Katip Yardımcısı Kadrosu’nda yaşandığına dikkat çeken Bengihan, şöyle devam etti:

“Bu kadro için sınav yapıldı, sınavda yüzlerce gencimiz başarılı oldu. Dedik ki bu sınavı geçen, yeterlilik belgesi olan, alın teri döken insanları işe alalım. Arka kapıdan partizanca istihdam yapmayın, yeter dedik. Ancak biz yeter dedikçe onlar ‘yetmez, daha durun bakalım, söz verdik, seçim var yakında’ diyorlar.”

Geçici ve sözleşmeli olarak partizanca istihdam edilen kişi sayısıyla ilgili araştırma yaptıklarını ve bu sayının 83’e yükseldiğini tespit ettiklerini söyleyen Bengihan, “Bu rakama sağlığa istihdam edilen sözleşmeli personeller değil. Sağlıkçıları tenzih ediyorum. Benim dediğim, Meclise sözleşmeli olarak alınan daha sonra görevine son verilen ve bu kez de Cumhurbaşkanlığına alınan arkadaş gibi istihdamlardan söz ediyorum” dedi.

“Bizim alın teriyle sınav kazanan gençlerimiz istihdam edilmiyor. Bizim kavgamız adaleti, hakkaniyeti savunmak” diyen Bengihan, “Yani kısacası, sınav geçene kadro yok ama arka kapıdan partililere var diyorlar. Bu büyük bir haksızlık” şeklinde konuştu.