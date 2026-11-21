Girne’de bir restoran mutfağında dün çıkan yangında zarar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.00’te muhtemelen baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak içerisindeki muhtelif beyaz eşyalar, döner makinesi, tezgâh, elektrik panosu ile muhtelif elektrik aksamları ve 4 adet güvenlik kamerası yanarak, zarar gördü. Polis soruşturması devam ediyor.