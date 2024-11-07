Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Yenidoğan Yoğun Bakım'da yaşananlar konusunda Sağlık Bakanı’nın şeffaf olmamak ve sorumluluk almamakla eleştirerek istifaya davet etti.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Yenidoğan Yoğum Bakım'da bir bebeğin ölümüne neden olan ihmallerin halka doğru aktarılmadığını belirtti; "Şimdiye değil bir defa, on defa istifa etmeniz gerekirdi” dedi.

"Meclis krizinin" ülke gündemini meşgul etmesi nedeniyle alkollü mama skandalının normal bir olay gibi gösterildiğini ifade eden Özersay, alkollü mamaya maruz kalan çocukların ileride kalıcı hasar görmesi durumunda devletin ne gibi tedbirler aldığını sordu.

Sağlık Bakanı'nın ilk günden sorumluluğu olma ihtimali bulunan müdür, doktor, yönetici konumdaki doktor ve hemşireleri görevden alıp kendisinin de istifa etmesi ve polis sürecinin önünü açması gerektiğini kaydeden Özersay, "Bunun yerine 'Bu süreci şeffaf şekilde yürüteceğiz' demiş ve Meclis kaosunun ülke gündemini gereksiz yere işgal etmesinden de istifadeyle konuyu adeta normal bir olay gibi takdim etmeye başlamıştır." dedi.

Özersay, "Bu sürecin neresi şeffaf, Allah aşkına sayın Bakan bize söyler misiniz? Sağlık çalışanlarının birlik ve sendika yöneticileriyle bir görüşme yapıp basına da bu konuyu görüşmede ‘ele aldığınızı’ açıklamak mı şeffaflık?. Skandalın ilk saatlerinden itibaren asıl skandal ailelere geç bilgi verilmesi değil, hiç bilgi verilmemesiydi yani şeffaf olunmamasıydı, ailelerin daha en baştan çocuklarıyla ilgili bu vahim ihlali basından öğrenmeleri mi şeffaflık? Bu kadar gün geçmiş olmasına rağmen ailelerin ve kamuoyunun halen daha o gece bebeklerden sorumlu olan doktorun bırakın bir ihmalinin olup olmadığını kim olduğunu dahi bilmiyor olması mı şeffaflık?" diye sordu.

"Bakan, müdür, başhekim, bebeklerden sorumlu doktor ifade verdi mi?"

Sağlık Bakanı'nı bugüne kadar soruşturma sürecine yardımcı olmak için polise gönüllü ifade vermeye hazır olduğunu bildirmemekle, ifade vermemekle eleştiren Özersay, "O hastaneden ve birimden sorumlu müdür ifade verdi mi? Hastane Başhekimi, bebeklerden sorumlu doktor ifade verdi mi? Yoksa şimdi bize geçen gün dediğiniz gibi ‘konu yargıya intikal etti bir şey söyleyemem’ yanıtını mı vereceksiniz sayın Bakan? O zaman ‘bu süreci şeffaf şekilde yürüteceğiz’ derken hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz acaba?" ifadelerini kullandı.

Kalıcı sağlık sorunlarına yönelik tedbir...."

Hayatta kalan bebeklerin tıbbi olarak ileride ne gibi kalıcı sağlık sorunları yaşayabileceklerine dair bugüne kadar araştırma yapılıp yapılmadığını, hangi bilimsel araştırmalara bakıldığını, şu ana kadar herhangi bir başka ülke uzman sağlık ekibiyle temas kurulup kurulmadığını soran Özersay, "Bu bebekler ileride bazı rahatsızlıklar yaşarsa tedavilerini devlet olarak üstlenecek miyiz? Bu konuda bir tedbir aldınız mı? Bu konuda ailelere güvence verdiniz mi? Yoksa ‘bebekler solunum cihazına bağlıydılar şimdi kendiler nefes alabiliyor ve taburcu oldular, tamamdır; gerisi bizim işimiz değildir’ mi diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.