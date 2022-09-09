Şimdi de tüzük ihlali

Ertuğrul SENOVA

Yerel seçim tarihinin değiştirilmesine ilişkin “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı konusunda Anayasa’yı ihlal eden UBP, şimdi de kurultayla ilgili kendi tüzüğünü ihlal ediyor.

Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrası ‘Olağanüstü Kurultay’ kararı alan Ulusa Birlik Partisi, genel başkanlık görevi için yarın mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceğini duyurdu.

Ancak parti tüzüğünün “Parti Genel Başkanı'nın Seçimi ve Görev Süresi” bölümünün ilgili maddesinde, genel başkanlığa aday olacakların, kurultay tarihinden en az otuz gün önce Merkez Yönetim Kurulu’na aday olduklarına dair yazılı olarak başvurması gerektiği yazıyor.

Yani ilgili maddeye göre UBP’nin mevcut yönetimi, adaylık başvurusu için 48 saatten az bir süre tanıyarak, kendi tüzüğünü çiğniyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaşmayı denediği UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, telefonları yanıtsız bıraktı, geri dönüş yapmadı.

İlgili madde ne diyor?

UBP tüzüğünde, parti genel başkanlığına aday olacakların, kurultay tarihinden en az otuz gün önce Merkez Yönetim Kurulu’na, aday olduklarına dair yazılı olarak başvurmaları gerektiğini belirtiyor.

İlgili maddede belirtilen kurultayın, ‘olağan’ ya da ‘olağanüstü’ olup olmadığına dair herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

Tüzüğün ilgili maddesi şöyle:

“Parti Genel Başkanlığı'na aday olacakların Kurultay tarihinden en az otuz gün önce Parti Merkez Yönetim Kurulu'na aday olduklarına dair yazılı olarak başvurmaları koşuldur.”

Tüzükte, ‘olağanüstü kurultay’ ile ilgili ne deniliyor?

UBP’nin parti tüzüğünde, kurultayların iki şekilde yapıldığı, bunlardan birinin olağan, bir diğerinin ise olağanüstü olduğu ifade ediliyor. Olağanüstü Kurultay ile ilgiliyse, olağanüstü toplantılarda, toplantıyı gerektiren gündemden başka bir konunun görüşülemeyeceği ve istifalar dışında olağanüstü toplantıların yapılamayacağı ifade ediliyor.

Ancak, genel başkanlık görevine adaylık konusunda, herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

Tüzüğün ilgili maddesi şöyle:

“Olağanüstü toplantılar; Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi veya Kurultay üyelerinin en az beşte birinin yazılı istemi ile kurultay, Olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantılarda, toplantıyı gerektiren gündemden başka konu görüşülemez. Genel Başkanlığın, Parti Meclisi’nin veya Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Denetçileri’nin herhangi bir nedenle boşalması hali dışında, seçim olağanüstü toplantı sebebi değildir.”