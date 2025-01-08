Şimdi de ‘sol direksiyon’ izni

UBP – YDP – DP Hükümeti, halihazırda Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan ve ithali yasak olan sol direksiyonlu araçlara ‘kayıt izni’ verdi.

28 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 31 Aralık 2024 tarihine kadar adada bulunan sol direksiyonlu araçların gerekli işlemlerini 31 Ocak 2025’e kadar yapmaları halinde, “ithal ve kayıt izni” verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, kararı yargıya taşıyacaklarını belirtti, artan ölümlü trafik kazalarına karşı harekete geçmeyen hükümete tepki göstererek; “Ülkemizdeki trafik can kayıpları incelendiğinde sağlıklı bir beynin alabileceği karar bu değildir” dedi.

Ayer Yarkıner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aşağıdaki Bakanlar Kurulu kararı trafik güvenliği açısından mevcut kuralsızlık ve riski artıracak bir karardır. Ülkemizdeki trafik can kayıpları incelendiğinde sağlıklı bir beynin alabileceği karar bu değildir. Ülkemizde yollar kan gölüne dönerken katliam gibi çarpışmaların önlenmesi için hiçbir karar üretmeyen fakat trafik güvenliği riskini daha da artıracak bu kararı üreten bakanlar kurulunun ülke yönetmekteki sorumsuzlukları maalesef hayret verici ve ürpertici boyuttadır.

Makina Mühendisleri Odası'nca konuyu yargıya götürme kararı alındı.

Ülkemizde trafik güvenliği konusunda o kadar çok sorun varken, suçsuz insanlar hayatlarını kaybederken hiçbir çağdaş tedbir almayan ilgili bakanlıklar hangi geçerli ve kamusal yararı göz önüne alarak bu önergeyi sunmuştur. Bu önergeyi oy birliği ile kabul eden bakanlar kurulu da kendi devlet yönetme zafiyetlerini göz önüne sermişlerdir. O kadar çok pes dedirttiniz ki, pes bile artık fazla! Gidiniz, ülkenin sırtında kambur; ayaklarında pranga oldunuz. Kurumları yerle bir ettiniz. Devlet yönetme ilkeleriniz ve prensipleriniz yok.

Yaptığınız işlerin, aldığınız kararların kamu yararına olmasına yönelik erdemli bir duruşunuz yok.

İyi ki yargımız vardır.”

Sol direksiyon araç ithali 2004’te yasaklandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde, sol direksiyon araç ithalatı 2004 yılından Aralık 2024’e kadar yasak kaldı.

Söz konusu araçların ülkeye girişine sadece kamuya alınacak özel araçlar veya o aracın aynısının üretilmemesi durumunda izin veriliyordu.

Yasağın, artan ölümlü trafik kazaları nedeniyle geldiği açıklamıştı.