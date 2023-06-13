Şimdi de ‘prim’ krizi!

Ayşe GÜLER

Ekonomik kriz yaşayan, tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’de şimdi de sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarındaki eksiklik gündeme geldi.

Mart, Nisan ve Mayıs ayı yatırımlarının yapılmaması nedeniyle DAÜ personeli ilaç alamaz noktaya geldi.

DAÜ Rektörlüğü, dün yalnızca Mayıs ayı yatırımlarını yatırarak, sorunu ‘kısmen’ çözerken, Mart ve Nisan prim ödemelerini ise geriye dönük ödeme koşulu ile Ekim ve Kasım’a attı.

Öte yandan mali açıdan sıkıntı yaşayan DAÜ’de rektörlük tarafından hazırlanan tasarruf raporu üzerinde bu hafta görüşme yapılacağı, sendikalar ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun bir araya geleceği belirtildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, yatırımlarla ilgili yaşanan sıkıntıyı doğruladı,“Birçok kuruluşta geriye dönük yatırım sıkıntıları yaşanıyor. Bazen birkaç ay yatırımlar yapılmıyor” şeklinde konuştu, uzun vadeli borç almak istiyoruz. Meclis’e hayata geçmesi için yaptığımız yasa çalışmalarını gönderdik. Onlar da yürürlüğe girerse düzlüğe çıkacağız. Okulu sürdürülebilir bir yapıya sokmak istiyoruz” dedi.

İlaç alımı konusunda sıkıntı yaşayan çalışanların okul yönetimine başvurmalarını istediklerini aktaran Özcenk, bu sürede de ilaç ödemelerin okul tarafından yapıldığını kaydetti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve Teknik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy ise nakit akışında yaşanan sıkıntı nedeniyle çalışanların Mart ve Nisan ayı yatırım primlerinin geriye dönük Ekim ve Kasım’da yapılacağını söyledi.

Rektörlük olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ödeme planlamalarına yönelik önerge sunduklarını dile getiren Şensoy, “VYK, hazırladığımız önergeye olumlu yanıt verdi.

Öte yandan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’de 2019’da başlayan bütçe açığı sürecinin ardından şu anda kaçınılmaz bir sorunun yaşanmaya başlandığını kaydetti.

Hoşkara, çalışanların yatırımlarının yapılmaması nedeniyle hem Sosyal Sigortalar Dairesi hem de İhtiyat Sandığı Dairesi’ne şikayette bulunduklarını belirtti, yasal sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Mali önlemlerle ilgili Rektörlüğün hazırladığı raporun uygulanabilir olmadığına da dikkat çeken Hoşkara,, bu konudaki eleştiri ve önerilerinin ortada olduğunu belirtti, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile defalarca görüşme yaptıklarını söyledi.

KİM, NE DEDİ?

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk:

“Mayıs ayı yatırımları dün yapıldı, Mart ve Nisan Ekim ve Kasım’da yapılacak”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, dün itibariyle çalışanların Mayıs ayı yatırımlarının yapıldığını söyledi, Mart ve Nisan ayındaki eksik yatırımların ise Ekim ve Kasım’da geriye dönük ödenmesinin planlandığını belirtti.

Özcenk, “Birçok kuruluşta geriye dönük yatırım sıkıntıları yaşanıyor. Bazen birkaç ay yatırımlar yapılmıyor” şeklinde konuştu.

İlaç alımı konusunda sıkıntı yaşayan çalışanların okul yönetimine başvurmalarını istediklerini aktaran Özcenk, bu sürede de ilaç ödemelerin okul tarafından yapıldığını kaydetti.

Özcenk, Sosyal Sigortalar Müdürü ile de gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Kamuoyuna da yansıyan üniversitedeki ‘tasarruf’ tedbirlerine ilişkin atılacak adımlarla ilgili bugün ilgili sendikalarla toplantı yapılacağını ifade eden Özcenk, “Uzun vadeli borç almak istiyoruz. Meclis’e hayata geçmesi için yaptığımız yasa çalışmalarını gönderdik. Onlar da yürürlüğe girerse düzlüğe çıkacağız. Okulu sürdürülebilir bir yapıya sokmak istiyoruz” dedi.

HP oranının yansıtılması: Vermemezlik yapamayız, ama geciktirebiliriz

Özcenk, Haziran ayı maaşlarının ödenmesinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını, Temmuz maaşlarında da ‘tahminen sorun yaşanmayacağını’ kaydetti.

1 yılda enflasyon nedeniyle yüzde 150’in üzerinde maaş artışı olduğunu dile getiren Özcenk, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılıp, yansıtılmayacağı sorusuna ise “Vermemezlik yapamayız. Ama geciktirebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve Teknik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy

“Vakıf Yöneticiler Kurulu, tasarruf tedbirleriyle ilgili sendika ve rektörlükle temas içinde”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İdari ve Teknik İşler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy, nakit akışında yaşanan sıkıntı nedeniyle çalışanların Mart ve Nisan ayı yatırım primlerinin geriye dönük Ekim ve Kasım’da yapılacağını söyledi.

Şensoy, Mayıs ayı primlerinin ise dün yapıldığına yönelik bilgi verdi.

Rektörlük olarak Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ödeme planlamalarına yönelik önerge sunduklarını dile getiren Şensoy, “VYK, hazırladığımız önergeye olumlu yanıt verdi. İlk taksit yatırıldı. Şu anda çalışanlar ilaçlarını alabiliyor” şeklinde konuştu.

Şensoy, çalışanların mağdur olmaması için gerekli planlamanın yapıldığını söyledi.

6 aylık hayat pahalılığı oranının ne olacağına yönelik tahminde bulunmanın oldukça güç olduğunu da ifade eden Şensoy, “Bu durum, DAÜ’ye de bir miktar etkilenecektir. Şu anda yaşanılan sıkıntının en büyük nedeni de bu” değerlendirmesinde bulundu.

Şensoy, tasarruf tedbirlerine ilişkin Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun sendikalar ve rektörlükle istişare içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

DAÜ SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Sadece sendikanın çabasıyla üniversite kurtulmaz”

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, DAÜ’de 2019’da başlayan bütçe açığı sürecinin ardından şu anda kaçınılmaz bir sorunun yaşanmaya başlandığını kaydetti.

Hoşkara, Rektör Hocanın’ın mali sorunları çözeceği iddiasıyla göreve geldiğini ancak 3 yıldır bu konuda adım atmadığını yineledi.

Çalışanların Mart ve Nisan ayı prim yatırımlarının yapılmadığını dile getiren Hoşkara, bu nedenle de hem Sosyal Sigortalar Dairesi hem de İhtiyat Sandığı Dairesi’ne şikayette bulunduklarını belirtti.

Hoşkara, yasal sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Hoşkara, mali önlemlerle ilgili Rektörlüğün hazırladığı raporun uygulanabilir olmadığına dikkat çekerek, bu konudaki eleştiri ve önerilerinin ortada olduğunu belirtti, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile defalarca görüşme yaptıklarını söyledi.

“Bu süreçte mali istikrar için kapsamlı programa ihtiyaç var” diyen Hoşkara, özetle şöyle devam etti: DAÜ, yasayla kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Bu çerçevede de bütçesi Üniversite Yönetim Kurulu, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Aslında bütçedeki açık Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandı. Giderek kötüleşen tabloyu hem Vakıf Yöneticiler Kurulu hem de Bakanlar Kurulu seyretti. Rektörlük başarısız oldu ancak kabul etmemekte ısrar ediyor.

Hoşkara, sendika olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını, rektörlük tarafından hazırlanan çalışmaya karşı protokol önerdiklerini dile getirerek, hem hükümet hem de VYK üyeleri ile görüşeceklerini söyledi.

Hoşkara, yalnızca sendikaların çabasıyla üniversitenin kurtulmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

DAÜ BİR-SEN: Primler yatırılmıyor, çalışanlar ilaç alamıyor

DAÜ BİR-SEN, 1 Haziran’dan itibaren çalışanların “sigortalı hak sahibi” olmadığı için ilaç alamadıklarını, aldıkları ilaçların ise tam ücretini ödemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Sendika, yasa gereği yatırılmayan İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primleri için üniversitenin ceza ödemek zorunda kaldığından DAÜ’nün zarara uğratıldığını vurguladı.

Senato ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu göreve çağıran Sendika, “Rektör’e yasa dışı uygulamada destek olan VYK’yı yetkilerini yanlış kullanmak yerine sorumlu davranıp, başarısız yöneticilerin istifalarını istemeye davet ederiz” dedi.

Açıklama şöyle: Değerli mesai arkadaşlarımız,

16 Mayıs’ta sizlere gönderdiğimiz e-postada sosyal sigorta primlerimiz yatırılmadığı için yaşayacağımız tüm sorunları yazmıştık. 1 Haziran tarihinden itibaren “sigortalı hak sahibi” olmadığımız için ilaç alamıyor ya da aldığımız ilaçların tam ücretini ödemek zorunda kalıyoruz. Bu durumda olan üyelerimizin yapmış oldukları ödemeler ile ilgili belgeleri saklamaları ve sendikamız ile irtibata geçmeleri rica olunur. Sendikamız bu konuda tüm yasal girişimleri yapacaktır.

Bugün geldiğimiz noktada başarısız Rektörlük çalışanların Mart, Nisan ve Mayıs ayları için maaşlardan kestiği ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmadığı için mağdur edilen yine çalışanlar olmuştur. 3 yıldır Üniversitenin gelirlerinin azaldığı ile ilgili öngörüleri dikkate almaksızın tedbir almayarak, kurumumuzun bütçe açığını büyüterek, gözünü çalışanın maaşına dikerek, çalışanın ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerini yatırmayarak, ben yaparım olur algısı ile DAÜ’yü yönetmeye çalışan başarısız Rektörlüğün başarısızlık faturası çalışana kesilmek istenmektedir.

Yasa gereği yatırılmayan İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primleri için üniversitemiz ceza ödemek zorunda kaldığından kurumumuz zarara uğratılmıştır. Kısacası başarısızlığının yanı sıra kurumu zarara uğratan bir Rektörlük ile karşı karşıyayız.

Bu başarısız yönetime seyirci kalarak kurumumuzu kaosa sürükleyen Senato ve VYK’yı göreve çağırır, Rektör’e bu yasa dışı uygulamada destek olan VYK’yı yetkilerini yanlış kullanmak yerine sorumlu davranıp, başarısız yöneticilerin istifalarını istemeye davet ederiz.

Sessiz kalarak bu başarısızlığı onaylıyor ve kurumu göz göre göre kaosa sürüklüyorsunuz! Bugün yine de geç değildir gerekli mekanizmalar çalıştırılıp üniversitemizin daha da çıkmaza sokulmasına müsaade etmeyebilirsiniz.

Çalışanların ve kurumun geleceğini düşünmeyen sadece kendi koltuğunu korumak derdinde olan rektörü hiçbir koşul altında DAÜ BİR–SEN desteklemeyecektir.