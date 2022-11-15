Sıla Usar İncirli: Mia Milia Kapısı’nın açılması için tüm hazırlıklar yapılacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Haspolat’taki temasları çerçevesinde Mia Milia Kapısı’nı yerinde inceledi ve göreve geldikten sonra bu kapının açılması için tüm hazırlıkları yapacaklarını açıkladı. Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz günlerde Haspolat bölgesini ziyaret etti. İlk olarak bölgedeki sanayicileri ziyaret eden Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Aydın Ahmet Raşit’le görüştü. Görüşmede Haspolat sanayi Bölgesi’ndeki sorunları ele alan Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri uygulamaları Aydın Ahmet Raşit’le paylaştı. Sıla Usar İncirli buradaki görüşmesinin ardından Haspolat’ta bulunan Mia Milia Sınır Kapısı’na gitti. Sıla Usar İncirli’ye ziyaretlerinde Lefkoşa milletvekili Ürün Solyalı, İskele milletvekili Fide Kürşat ve CTP LTB Meclis Üyesi Tolga Ahmet Raşit de eşlik etti.

“Mia Milia Kapısı’nı gündemde tutacağız”

CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli ziyaretlerinde yaptığı konuşmasında göreve geldikten sonra Mia Milia Kapısı’nın açılması için gerekli tüm hazırlıkları yapacaklarını söyledi. Bu konuyu gündemde tutacaklarını dile getiren Sıla Usar İncirli, kapının açılmasıyla birlikte hem Yeşil Hat Tüzüğü’nü burada da hayata geçirip ihracatın önünü açacaklarını, hem Lefkoşa trafiğini rahatlatacaklarını, hem de bölgenin sosyo-ekonomik durumunun hareketlenmesini sağlayacaklarını ifade etti. İki toplumun birbirine yakınlaşmasının bu kapı sayesinde daha da artacağını kaydeden Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi’ndeki sorunlara da süratle çözüm bulmak için gerekli temasları kuracaklarını belirtti.

Ahmet Raşit: Ticareti daha da kolaylaştıracak

Haspolat Sanayi Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı Aydın Ahmet Raşit de, CTP LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli’nin Mia Milia Kapısı’nın açılması fikrine destek belirtti. Ahmet Raşit, Mia Milia Kapısı’nın açılmasının bölgede ticaretle uğraşan insanların işini daha da kolaylaştıracağını ifade etti. Haspolat’ın güney yakasının Eğlence bölgesi olduğunu anımsatan Aydın Ahmet Raşit, Haspolat’ta varlık gösteren bazı sanayicilerin güneye Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden mal vermek için Kermiya Sınır Kapısı’nı kullandığını, bunun da işleri daha zor hale getirdiğini aktardı. Haspolat Sanayi Bölgesi’nin sorunlarından da bahseden Ahmet Raşit, başıboş köpeklerin büyük bir sorun haline geldiğini, belediyeyle bu konuda irtibat kuramadıklarını ifade etti.