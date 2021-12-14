Sigortacılara göre; ‘Güneyde çalışmaya rağbet var’

Fehime ALASYA

Güneye geçişlerde araçlara çıkarılan sigorta ücretlerinde Türk Lirası’nın değer kaybına karşın yaşanan fiyat artışına rağmen, aracıyla güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı da arttı.

Geçiş noktalarında çalışan sigorta şirketleri, alım gücü giderek düşen Kıbrıslı Türklerin eskisinden daha çok sigorta çıkardığı ve güneye geçtiğini ifade etti. Kermiya geçiş noktasından güneye geçecek olan ve sigorta çıkaran bazı Kıbrıslı Türkler de söz konusu ifadeleri doğrular açıklamalarda bulundu, “Çalışmaya geçiyoruz” dedi. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile güneyde çalışmanın daha cazip olduğunu anlatan bazı vatandaşlar, bu nedenle aracına sigorta çıkarıp çalışmaya gittiğini belirtti.

“Onlarca kişi her gün arayıp soruyor, geliyor”

Günde 4, 5 kişinin güneyde işe başladığı için ilk kez sigorta çıkararak güneye geçtiğini gözlemlediğini ifade eden sigortacılar, bunun yanında birçok vatandaşın da telefonda arayarak fiyat ve evrak bilgisi aldığını belirtti.

“Yeni yapılan sigortalar iş amaçlı çok arttı”

Güneye geçişlerin ekonomik seviyesi üst düzey kişiler, çalışanlar, öğrenciler, pasaport-kimlik işlemleri için ve yurt dışına gidecek olanlar tarafından çok sık yapıldığını ifade eden sigortacılar, son birkaç ayda kuzeyden güneye geçişlerde yapılan sigortaların çok arttığını anlattı.

Güneye geçmenin

‘sigorta’ bedeli: 390 TL

Adanın güneyine geçiş için 6 ay önce 25 Euro olan aylık salon araç sigortasının Türk Lirası karşılığı 254 TL iken, günümüzde bu rakam 390 TL. Söz konusu zaman diliminde sigorta ücretleri 136 TL arttı.

Sigorta ücretlerindeki ödemeler ise aydan aya değişiyor. Buna göre; geçiş noktalarından aracıyla güneye gitmek isteyen salon araç sahiplerinin bir aylık 25 Euro ödediği görülürken, 2 aylık geçiş için 50 Euro, 3 aylık 70 Euro, 6 aylık 130 Euro, 12 aylık ise 240 Euro sigorta ücreti ödüyor.



Bu rakamlar van, cabin, Pickup, yolcu araçları gibi taşıtlarda ise aylık 30 Euro’dan başlayıp yıllık 420 Euro’ya kadar çıkıyor.

Kıbrıs’ın güneyindeki bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ülfet Akdeniz:

“Herkes o tarafta çalışmaya can atıyor”

Kıbrıs’ın güneyindeki bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Ülfet Akdeniz, “Herkes artık o tarafta çalışmak için can atıyor, ben de güneyde çalışmaya yeni başladım.” diyor.

Dört aydır güneyde çalışmaya başlayan Akdeniz, kuzeydeki çalışma şartları ve ekonomik karşılığının kendisini tatmin etmediği için güneyde çalışmaya başladığını anlattı.

Türk Lirası'nın değer kaybı ile kuzeyde geçimin çok zor olduğunu belirten Akdeniz, “Güneyde çalışmaya başladıktan sonra Euro’nun yükselmesi beni şanslı kıldı” yorumunda bulundu.

“Kuzeyde işlemek bizi kurtarmıyor”

Son üç yıldır güneyde alüminyum doğrama ustası olarak çalışan Gökmen Kerpiçci, “Maalesef ben de kuzeyde dövizden dolayı mağdur olanlardan ve emeğinin karşılığını alamayanlardanım” diyor.

Her ay 25 Euro ödeyerek güneye geçip işine giden Kerpiçci, arabasının arızalanması nedeniyle kardeşinin arabasını ödünç alarak geçmek zorunda kaldığını, bir gün için 25 Euro ödediğini anlatıyor. Kerpiçci, “Ne yapalım, memleketimizin hali belli” diyerek, kuzeyde işlemenin ekonomik olarak kendisine fayda sağlamadığını anlattı…