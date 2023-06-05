Sigorta poliçesini sahteledi, tutuklandı

Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek isterken KOR 134 plakalı araca ait sigorta poliçesi üzerindeki tarihlerde oynama yaparak sahteleyip, tedavüle süren M.A tutuklandı.

“Sahte Evrak Düzenleme , Sahte Evrakı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Polise Yalan Beyanda Bulunma” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Soner Şaban, mahkemede bilgi verdi.

Polis, zanlının M.A’nın sakin 30 Nisan’da saat 14.21 raddelerinde Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek isterken KOR 134 plakalı araca ait sigorta poliçesi üzerindeki tarihlerde oynama yaparak sahtelediğini, işlem yaptırmak için tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlının olayın hemen ardından Lefkoşa Adli Şube'de tercüman aracılığı ile sorgulandığı bir esnada polisi yanıltacak bir şekilde ifade vererek söz konusu sigorta poliçesini Kermiya geçiş noktasındaki bir sigorta acentesine ait ofisten aldığını söylediğini kaydetti.

Yapılan incelemede zanlının tasarrufunda bulunan sigorta poliçesinin renkli fotokopi olduğunu aktaran polis, sigorta poliçesi üzerinde oynamalar yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının 2 Haziran’da itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini ve sahte sigorta poliçesini çalışanı olan M.S isimli bir kişiden temin ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlının avukatı talebe itiraz etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.