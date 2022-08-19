Sıcaklık önümüzdeki hafta ortalarında 4 derece düşecek

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren hafta boyunca havanın sıcak ve nemli, pazar günden itibaren üç gün sabah saatlerinde yer yer sisli olacağını belirtti.

Yeni hafta ortalarında hava sıcaklığında 4 derece düşüş bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre 20-26 Ağustos tarihleri arasında bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli hava kütlesi etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.



Sıcaklık 37-40'tan 33-36'ya düşecek

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 37 – 40, ikinci yarısı iç kesimler ve periyod süresince sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.