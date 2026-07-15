Sıcaklık, 37-40 derece dolaylarında seyredecek
Meteoroloji, hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
A+A-
Meteoroloji, hava sıcaklığının 37-40 derece dolaylarında seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 16-22 Temmuz tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bu sürede hava, açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bu haber toplam 594 defa okunmuştur
Etiketler : Hava sıcaklığı