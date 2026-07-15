“Avrupa'da emeğin değeri daha yüksek”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, İşverenler Sendikası’nın Asgari Ücret Yasası’na yönelik eleştirilerini değerlendirirdi ve ülkedeki temel sorunun asgari ücret rakamı değil, emeğin ürettiği katma değerin yeterince karşılık bulmaması olduğunu söyledi. Üredi, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin üretim, verimlilik ve pazar koşullarını güçlendirecek politikalar üretmesi gerektiğini belirtti.

“İşverenlerin bazı serzenişlerini anlıyoruz”

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, işverenlerin artan maliyetlere ilişkin dile getirdiği bazı sorunları görmezden gelmediklerini ifade ederek, tartışmanın yanlış zeminde yürütüldüğünü söyledi.

“Bugün işverenlerin yaşadığı sıkıntıları inkâr edemeyiz. Ancak çözüm Asgari Ücret Yasası’nı tartışmaya açmak ya da emekçinin hakkını geri götürmek değildir. Sorunun kaynağı çok daha derindedir. Hedef asgari ücret değil, üretimin değerini artıracak ekonomik model olmalıdır.” dedi.

“Aynı emeğin değeri farklı pazarlarda değişiyor”

Üredi, ülkedeki temel sorunun çalışanların harcadığı emek değil, bu emeğin üretim yaptığı pazarda oluşturduğu ekonomik değer olduğunu vurguladı.

Üredi, buna karşılık şehir merkezlerinde faaliyet gösteren ve daha geniş pazarlara ulaşabilen işletmelerin daha yüksek katma değer ürettiğini belirterek, “Pazarı büyüyen işletmenin hem ürettiği ürünün değeri artıyor hem de çalıştırdığı emekçinin ürettiği değerin karşılığı yükseliyor. Sorunun özü tam da budur.” ifadelerini kullandı.

“Kanayan yara budur”

Asgari ücret tartışmalarının yalnızca rakamlar üzerinden yürütülmesini eleştiren Üredi, esas meselenin ekonominin ürettiği değer olduğunu söyledi.

“Kanayan yara, asgari ücretlinin kaç liraya çalışacağı değildir. Kanayan yara, asgari ücretlinin çalıştığı sektörün, işletmenin ve pazarın emeğe ne kadar değer üretebildiğidir. Eğer üretimin karşılığı düşükse, işveren de çalışan da aynı çıkmazın içinde kalıyor. Bu nedenle tartışılması gereken ücret değil, emeğin ekonomik karşılığını artıracak yapısal dönüşümdür.”

“Avrupa'da emeğin değeri daha yüksek”

Üredi, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında temel farkın ücret değil, emeğin ekonomiye kattığı değer olduğunu belirtti.

“Avrupa'da saatlik ücretler yüksek olduğu için insanlar daha fazla kazanmıyor. Asıl mesele, o emeğin ekonomiye kattığı değerin yüksek olmasıdır. Üretim, teknoloji, verimlilik ve planlama sayesinde işçinin ortaya koyduğu her saatlik çalışma ekonomik olarak daha fazla karşılık buluyor. Bizim de ulaşmamız gereken nokta budur.”

“Görev hükümetindir”

Bu sorunun çözüm adresinin hükümet olduğunu dile getiren Üredi, üretim ve verimliliği artıracak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Devlet değil, ülkeyi yöneten hükümetler ekonomiyi doğru planlamakla yükümlüdür.

Hükümet; üretimi destekleyen, ihracatı artıran, yatırımı teşvik eden ve işletmelerin daha yüksek katma değer üretmesini sağlayan politikaları hayata geçirmelidir. İş gücünün değeri yükseldiğinde işveren de rahatlayacak, çalışan da emeğinin gerçek karşılığını alacaktır.”

“Komisyon ülke gerçeklerini dikkate almalı”

Yarın toplanacak Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na da çağrıda bulunan Üredi, hayat pahalılığı karşısında çalışanların korunmasının zorunlu olduğunu belirtti.

“Komisyon üyeleri, ülke gerçeklerine gözlerini kapatmadan; hayat pahalılığını, enflasyonu ve çalışanların geçim koşullarını dikkate alarak adil ve yaşanabilir bir asgari ücret belirlemelidir. Bunun yanında hükümet de günü kurtaran değil, emeğin değerini artıran ekonomik politikaları hayata geçirmek zorundadır. Çünkü güçlü ekonomi, düşük ücretle değil; yüksek katma değer üreten, emeğinin karşılığını alan çalışanlarla mümkündür.”