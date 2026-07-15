Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Mağusa’da yatak odasının penceresinden balkona geçerken yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşen 2 yaşındaki çocuk (K) ağır yaralandı.
Mağusa’da yatak odasının penceresinden balkona geçerken yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düşen 2 yaşındaki çocuk (K) ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 07.00 sıralarında apartmanın balkonundan düşerek ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Aplıç'ta yangının başlamasına sebep olan kişi tutuklandı
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangının, isminin baş harfleri G.D. (E-40) olan şahsın, arazi içerisindeki kuru otları kasten ateşe vermesi sonucu başladığı tespit edildi.
Akdoğan’da ağıllar bölgesinde yangın
Akdoğan’da ağıllar bölgesinde, dün saat 14.00 sıralarında, bir şahsa ait ağılın yanındaki arazide meydana gelen yangın sonucu, 24 adet rulo balya yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde tutuklanan 4 kişi aleyhine yasal işlem başlatıldı.
-Girne’de sarhoş şahıs çevreye rahatsızlık verdi
Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi’nde bu sabahın ilk saatlerinde nefes örneği vermeyi reddeden ve alkollün etkisiyle yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren A.G.(E-24) tutuklandı.
Akova’da iş kazası
Öte yandan 26 yaşındaki Khawar Abrar (E) dün saat 22.30 sıralarında Akova'da park halindeki tıra bağlı boş yakıt tankerinin lastiğini tamir ederken yaralandı.
Yüksek basınçtan patlayan lastiğin yaraladığı Abrar, bacak ve dirseğinde kırık teşhisiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ortopedi servisinde müşahede altına alındı.