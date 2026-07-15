Asgari ücret masası yarın 11:00'de toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü toplantısını yarın saat 11:00'de gerçekleştirecek.
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü toplantısını yarın gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak toplantı saat 11.00'de başlayacak. Komisyonun, yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşmelerini sürdürmesi bekleniyor.
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Etiketler : ASGARİ ÜCRET