26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali Sertap Erener konseriyle son bulacak
Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, yarın akşam Sertap Erener konseriyle son bulacak.
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Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, yarın akşam Sertap Erener konseriyle son bulacak.
Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, iletişim sponsorluğunu Vodafone’un, konaklama sponsorluğunu ise Arkın Group’un üstlendiği festival kapsamında dün akşam Pink Martini sahne aldı. Salamis Antik Tiyatrosu’nda yer alan konserde, grup farklı dillerde şarkılar seslendirdi. Konserde, Pink Martini’nin kurucusu ve piyanisti Thomas M. Lauderdale doğum gününü sahnede kutladı.
Gecede, ayrıca “Aşkım Bahardı” isimli Türkçe şarkı da seslendirildi.
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