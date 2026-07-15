Koro şefleri Uluçay’ı ziyaret etti

Koro şefleri Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki Namık Kemal Meydanı’nda cuma akşamı yapılacak “Korolar Buluşuyor 3” etkinliği öncesi koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay'ın eşlik ettiği heyet Uluçay ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın kültür ve sanatla anıldığını belirtti.

Uluçay, farklı şehirlerden ve topluluklardan koroların Mağusa’da buluşmasının, hem kentteki kültür-sanat yaşamına değer kattığını hem de dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirdiğini kaydetti.

“Korolar Buluşuyor 3” etkinliğinin, müziğin birleştirici gücünü Namık Kemal Meydanı’na taşıyacağını dile getiren Uluçay, etkinliğe katkı koyan tüm koro şeflerine, koristlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“Korolar Buluşuyor 3” etkinliği

“Korolar Buluşuyor 3” etkinliği cuma akşamı saat 20.30’da Namık Kemal Meydanı’nda olacak.

Etkinlikte Bursa Nilüfer Çocuk Korosu, Bursa Nilüfer Gençlik Korosu, Kaizen Korosu, Ada Işığı Çocuk Korosu, Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, Müzik Hall Çocuk Korosu, Otello Çoksesli Korosu, Anka Lumina Uluslararası Kadın Korosu, Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Caesar Choir ve Apkord Regularis Korosu sahne alacak.