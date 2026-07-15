LTB Akustik Sahne'de dün akşam Aysu Mişon ve Eril Cambaz vardı

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında dün akşam Aysu Mişon ve Eril Cambaz, LTB Akustik Sahne'de konser verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre konseri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri ve müzikseverler de izledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Aysu Mişon ve Eril Cambaz'a teşekkür ederek sanata ve yerli sanatçılara önem vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Harmancı, Lefkoşa'nın dönüşümünün yalnızca fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de güçlendiğini belirterek, kentin kimliğini zenginleştiren sanatçıların bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

LTB Akustik Sahne konserleri 21 Temmuz Salı akşamı ise İplik Pazarı’nda gerçekleştirilecek.