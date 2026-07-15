"Asgari ücret insan onuruna yaraşır yaşamı sağlayacak düzeyde olmalı"

KİEF ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun'un asgari ücrete ilişkin açıklamalarının, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir ailenin geçimini sağlamaktan uzak olduğunun itirafı niteliğinde olduğunu belirtti.

Bengihan, Arhun'un "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir" yönündeki ifadelerinin, Asgari Ücretler Yasası ile çeliştiğini kaydetti.

Yasaya göre asgari ücretin, işçi ile eşi ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, barınma, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini hatırlatan Bengihan, yürürlükteki ücretin bu kriterleri karşılamadığını ifade etti.

Haziran 2026 itibarıyla dört kişilik bir aile için hesaplanan yoksulluk sınırının 234 bin 462 TL, net asgari ücretin ise 52 bin 738 TL olduğunu belirten Bengihan, iki ebeveynin de asgari ücretle çalıştığı bir hanede toplam gelirin dahi yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 45'ine ulaştığını, gelirin yoksulluk sınırının 128 bin 986 TL altında kaldığını kaydetti.

Mevcut asgari ücretin, Asgari Ücretler Yasası'nın öngördüğü şekilde belirlenmediğini dile getiren Bengihan, yeni belirlenecek asgari ücretin dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlayacak düzeyde tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Bengihan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda yer alan hükümet ve işveren tarafına, yasal düzenlemelere uygun hareket etme çağrısında bulundu.