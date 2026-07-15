Şüpheli araçta uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Lefkoşa'da şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan araçta uyuşturucu madde ve hap ele geçirilmesi üzerine tutuklanan H.K., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Yılmaz Sevdalı, 14 Temmuz 2026 saat 22.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Sanayi trafik ışıkları olarak bilinen bölgede devriye yaptığı sırada, Mağusa istikametine doğru şüpheli şekilde seyreden BMW marka aracı durdurduğunu söyledi.

Araçta yapılan aramada orta konsol kısmında şeffaf poşet içerisinde yaklaşık 11 gram bonzai türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki adet yarısı içilmiş sigara izmariti ile altı adet hap bulunduğunu belirten polis, emare olarak alınan maddelerin ardından zanlının suçüstü tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının ikamet adresini bildirmemesi nedeniyle evinde arama yapılamadığını kaydetti. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı'na, naylon poşetlerin ise PGM Parmak İzi Şubesi'ne gönderileceğini belirten polis, uyuşturucu maddelerin nasıl temin edildiğine yönelik soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının iki gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma kapsamında iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.