Seyir halindeki aracın üzerine elektrik teli düştü

Lefkoşa-Mağusa Kuzey Çevre Yolu'nda bulunan yüksek gerilim hatlarında önceki günlerde bir elektrik direği devrildi, elektrik tellerinden biri yolda seyir halindeki bir aracın üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre kopan telin yedek hat olması ve üzerinde elektrik akımı olmaması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı.

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 13.30 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde, yüksek gerilim hatlarını taşıyan metal direğin eğilmesi sonucu, elektrik tellerinin o esnada yol üzerinde seyir halinde bulunan Kudret Ülken yönetimindeki aracın üzerine düşmüştür. Tellerinin aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Olay sonrası can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılan yol, kopan hatların gerekli güvenlik önlemleri alınarak yol içerisinden kaldırılması sonrasında yeniden trafiğe açılmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir".

Araç sürücüsü: "Bize bir şey olsa hesabını kim verecekti?

YENİDÜZEN'e konuşan araç sürücüsü Kudret Ülken, Girne'den Değirmenlik'e gitmek için Kuzey Çevre Yolu'nda seyrettiği sırada bir elektrik direğinin devrilmesiyle birlikte yüksek gerilim hatlarından bir tanesinin aracının düştüğünü söyledi. "Şoktayım" diyen Ülken, "Bize bir şey olsa hesabını kim verecekti?" diye sitem etti. 'Devletin sorumsuzluğundan' yakındı.