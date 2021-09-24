Sevda Özen: “Her yıl listede olmaktan mutlu ve gururluyuz”

Vergi rekortmeni kurumlar listesine dördüncü sıradan giren Garanti Bankası’nın KKTC Ülke Müdürü Sevda Özen, her yıl banka olarak bu listeye girdiklerini ve bunun kendilerine gurur ve mutluluk verdiğini kaydetti. Her zaman olduğu gibi ‘vergilendirilmiş kazanç kutsaldır’ ilkesinden yola çıkarak hareket ettiklerini belirten Özen, “KKTC’de bankalar arasında ikinci, kurumlar arasında dördüncü sırada olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu. Vergilerin doğru yere gittiğinde toplumun refahını artırdığını da dile getiren Özen, bunun herkesin yerine getirmesi gereken bir görev olduğunun altını çizdi.