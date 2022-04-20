Serdarlı-Geçitkale anayolunda korkutan kaza!

Serdarlı-Geçitkale anayolunda meydana gelen kazada Hamit Talay ve Ayşe Talay yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 16.20 sıralarında Gelincik’te yaşayan Hamit Talay (E-41) yönetiminde bulundurduğu FS 058 plakalı salon aracı ile Serdarlı-Geçitkale anayolu arasında, Serdarlı -Geçitkale istikametine doğru seyir halinde olduğu bir sırada Sütlüce yol kavşağına geldiğinde tamamen kendi dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gidiş istikametine göre yolun sağına geçerek yol kenarında bulunan Geçitkale Belediyesine ait elektrik direğine çarptıktan sonra 2 metre yükseklikten boş tarlaya uçarak aracının damı üzerine düştü.

Kaza sonucu araç sürücüsü Hamit Talay ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Talay yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek müşahede altına alındı.

Kaza neticesinde FS 058 plakalı araç genel hasara uğrayarak takriben 60 Bin TL’lik maddi hasara uğradığı tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.