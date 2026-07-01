“En az 70-80 bin TL’ye yükselmeli”

Berivan BABAHAN

Yeni asgari ücretin belirleneceği süreçte gözler Asgari Ücret Saptama Komisyonu'na çevrilirken, YENİDÜZEN yurttaşlara mikrofon uzatarak yılın ikinci asgari ücretine ilişkin beklentilerini sordu.

Artan yaşam maliyetine dikkat çeken vatandaşlar, asgari ücretin insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve insanca yaşayabileceği bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özellikle çocuklu ailelerin geçim sıkıntısının daha da ağırlaştığını ifade eden yurttaşlar, dört kişilik bir hanede iki kişinin çalışmasına rağmen gelirlerin yetersiz kaldığını söyledi. Market alışverişi sırasında konuşan vatandaşlar, temel gıda fiyatlarının ortada olduğunu belirterek, mevcut asgari ücretle bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olmadığını, tatil gibi temel sosyal ihtiyaçların ise erişilemez hale geldiğini vurguladı.

YURTTAŞ NE DEDİ:

Halil Kasap: Eve en az 100 bin TL girmesi lazım

“Ben emekli memurum kendi adıma geçinebilirim diyebilirim. Fakat bugün asgari ücret alanlar bu parayla kesinlikle geçinemez. İnsanların geçinebilmesi için bir eve en az yüz bin TL girmesi lazım.”

Levent Baykara: Marketler uçurum, fiyatlar çok uçtu; asgari ücret minimum 70 bin TL olmalı

“Bir evde iki kişi çalışsa bile, insanlar asgari ücretle zor geçiniyor. Dört kişilik bir aile bu asgari ücretle geçinemez. Tahminimiz 60 bin TL yapacaklar ama asgari ücretin minimum 70 bin TL olması lazım, beklentimiz o yönde. Geçinme konusunda çok büyük sıkıntılar var. Özellikle marketler uçurum, fiyatlar çok uçtu, pazara gidiyorsunuz pazarlar da aynı şekilde. Her şey uçmuş durumda ve sonu nereye gidecek bilemiyoruz.”

Damla Konan: Ülkenin durumu ortada; asgari ücretin en az 80 bin TL olması gerekir

“Kesinlikle bugün asgari ücretle geçinmek çok zor. Aslında ciddi bir artış var ama ülkenin durumu da ortada, ülkeyi batırdılar. Buradan nasıl çıkılır bilemem ama asgari ücretin en az 80 bin TL olması gerekir. Ciddi bir artış lazım çünkü bugün 50 binlerle geçinmek artık mümkün değil.”

Özer Yalçın: Ortalama 80-90 bin TL aralığında bir asgari ücret mantıklı bir yaklaşım olur

“Bizim geçinmemizde sıkıntı olmasa da bu yalnız benimle alakalı değil. Bu toplumda herkesi düşünmek gerekir ‘Ben’ denen kavram zaten bugün bizim bu kötü duruma gelme nedenimiz. İnsanların insanca yaşayacağı bir aralık bulunması lazım. Ortalama 80-90 bin TL aralığında bir asgari ücret mantıklı bir yaklaşım olur.”

Hasan Unvan: İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor, asgari ücret en az 60 – 70 bin TL seviyesinde olmalı

"Mevcut asgari ücretle geçinmek mümkün değil. İnsanlar tatile gidemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve alışveriş yapmakta zorlanıyor. Asgari ücretin en az 60-70 bin TL seviyesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu rakam da tek başına yeterli değil ancak devlet, ekonomik gücünü korurken asgari ücretlinin de alım gücünü gözetmeli ve bu dengeyi sağlamalı."

İsmail Durmuş: En düşük asgari ücret 70 bin TL civarında olmalı

“İnsanlar geçinemiyor. Kiralara, market alışverişine ve çocukların gelişimi için yapılan harcamalara baktığınızda, bugün iki kişinin asgari ücretle çalıştığı bir evde bile bu gelir yetmiyor. Ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılaması, temel harcamalarını yapabilmesi gerekiyor. Tüm bu giderler üst üste eklendiğinde mevcut asgari ücretin yeterli olmadığı açık. Bugün en düşük asgari ücretin 70 bin TL civarında olması gerektiğini düşünüyoruz."