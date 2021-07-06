Şener Levent’e soruşturma iddiası

Polisin, gazeteci Şener Levent'in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattığı iddia edildi, Şener Levent ise Polisten henüz kendisine ulaşan bir soruşturma olmadığını, ifadesinin alınmadığını belirtti. Polis Basın Subaylığı henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Fehime ALASYA

Lefkoşa Suriçi Muhtarı Mesut Kazık, gazeteci Şener Levent’in sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımı nedeniyle polise suç duyurusunda bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını öne sürdü. Avrupa gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ise Polisten henüz kendisine ulaşan bir soruşturma olmadığını, ifadesinin alınmadığını belirtti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN gazetesine açıklamada bulunan Levent, “Hakkımda soruşturma başlatıldığına dair herhangi bir ifade bulunmuyor, bu şahıs polise sosyal medyadaki yazım ve paylaşımımı şikayet etmiş ama henüz benim ifadem alınmadı.” dedi.

Söz konusu video paylaşımı hakkında sosyal medyadan yüzlerce küfür ve tehdit aldığını dile getiren Levent, “Herhangi bir dava durumunda söylediklerimi savunmaya hazırım. Bunları söylemek halkın karşısında değil, yanında olmak demektir” şeklinde konuştu.

Kazık: “ Son derece kışkırtıcı ve çirkin söylemler”

“Türkiye'ye karşı son derece kışkırtıcı ve çirkin söylemler ile kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntüler ile ilgili polise suç duyurusunda bulundum”

Lefkoşa Suriçi Muhtarı Mesut Kazık, Avrupa gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in Türkiye'ye karşı son derece kışkırtıcı ve çirkin söylemleri olduğu için suç duyurusunda bulunduğunu belirtirken, “Bu tip yayınlar sadece kışkırtmak ve insanlar arasında ikicilik yapmak içindir.” yorumunda bulundu.

Kazık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteci Şener Levent geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye karşı son derece kışkırtıcı ve çirkin söylemler ile kendi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntüler ile ilgili polise suç duyurusunda bulundum. Bu tip yayınlar sadece kışkırtmak ve insanlar arasında ikicilik yapmak içindir. Dün itibari ile polis genel müdürlüğüne gerekli suç duyurusunda bulundum. Hiç kimsenin gazetecilik kimliği adı altında bir ülkeyi bu kadar aşağılamaya hakkı yoktur. Umarım ki yargı da gerekeni yapacak ve bu tip kişilere gereken cezasını verecektir.”

Avrupa gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent: “Hakkımda soruşturma başlatıldığına dair herhangi bir ifade bulunmuyor, henüz benim ifadem alınmadı. Herhangi bir dava durumunda söylediklerimi savunmaya hazırım.”

Şener Levent paylaşımında neler söyledi?

Şener Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kardeşin bu mu?” başlığıyla geçtiğimiz gün bir video yayınlamış, söz konusu yedi dakikalık videoda Türkiye ile ilgili ‘ana vatan- kardeş ülke’ söylemlerini eleştirdi. “Benim ana vatanım da baba vatanım da Kıbrıs’tır. Ben kardeş ülke söylemini de reddediyorum, benim böyle kardeşim olacağına olmasın daha iyi… Kardeşiniz ırkçı, yobaz, böyle kardeş mi olur?” gibi ifadeler kullandı.

Levent, Türkiye’de yaşanan bazı iç meseleleri yorumlayarak kaleme aldığı “Kardeşin bu mu?” başlıklı yazısını okudu.