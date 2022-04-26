Şener Levent’e 1 yıl hapis cezası

Gazeteci Şener Levent, ‘Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla Türkiye’de hakkında açılan davanın sonuçlandığını ve kendisine 1 yıllık hapis cezası verildiğini açıkladı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nin kendisini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla beni 1 yıl hapse mahkum ettiğini duyurdu.

Bu davanın bir ‘karikatür’ üzerine açıldığını ve aynı davadan Kıbrıs’ın kuzeyinde de yargılanarak beraat ettiğini hatırlatan Levent, “Onlar bizim mahkememizin kararını tanımadıkları gibi ben de onların mahkemesinin kararını tanımıyorum. Bir diktatörün iki dudağı arasına sıkışmış olan Türkiye'de hukuk zaten ölüdür” ifadelerini kullandı.

Levent’in sosyal medya açıklaması şöyle:

“FAŞİST DİKTATÖRÜN KIBRIS'A UZANAN KOLLARI

Ankara'da bana açılan ceza davası sonuçlandı ve bu sabah mahkemenin kararını bana tebliğ ettiler.. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla beni 1 yıl hapse mahkum etti...Davacı Tayyip Erdoğan..Bu dava meşhur karikatür/kolaj davası...Biz aynı davadan bizim mahkememizde yargılandık ve beraat ettik, ancak bizim mahkememizin kararını tanımadıkları için aynı davayı bir de onlar açtılar Ankara'da.. Ve gıyabımda yargılayıp hüküm verdiler.. Hukukta bir kişinin aynı suçtan iki kere yargılanması diye bir şey yoktur.. Üzerimizdeki baskısını iyice yoğunlaştıran Ankara'daki faşist iktidar bu kararla yurdumuzda kendisine muhalif herkesi hedef alıyor ve sindirmeye çalışıyor...Onlar bizim mahkememizin kararını tanımadıkları gibi ben de onların mahkemesinin kararını tanımıyorum.. Bir diktatörün iki dudağı arasına sıkışmış olan Türkiye'de hukuk zaten ölüdür.

ŞENER LEVENT

Nisan 26/ 2022”