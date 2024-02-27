DAÜ'de sendikalardan habersiz "uzlaşı"

Başbakanlık’ta “DAÜ Zirvesi” gerçekleştiği ve “sorunun çözüldüğü” açıklandı ancak “zirveye” üniversitedeki mali krizi ortaya koyan yetkili sendikalar davet edilmedi, çalışanlara bilgi verilmedi, sendikalarla uzlaşıya varılmadı.

Söz konusu “zirvede” sadece DAÜ Rektörlüğü, Eğitim Bakanlığı ve Başbakanlık yer aldı; üniversitedeki tek sorunun “maaşlar” olduğu ima edilerek “178.500 TL brüt maaşta anlaşmaya varıldığı” ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, “Yönetimle yönetim uzlaştı. Ancak sendikaların bir bilgisi veya uzlaşısı yok” dedi.

Hoşkara, toplantıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini, detayları basından okuduklarını belirterek, “uzlaşı” denilen şeyin, sadece en üst baremin maaşından yüzde 30’luk bir kesintiden ibaret olduğunu kaydetti.

Ünal Üstel’in imzasını taşıyan Başbakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve DAÜ ile durum değerlendirilmesi yaptık. Bakanlığımızın 171.512 TL bürüt maaş önerisini Maliye Bakanlığımızın imkanları çerçevesinde değerlendirdik. Bu konuda devam eden 190 bin TL brüt maaş önerisi dikkate alınmış ve gelinen aşamada mali imkanlar sonuna kadar zorlanmıştır. Her iki tarafa da yaptığım öneri 178.500 TL brüt olmuştur. DAÜ ülkemizin önemli değerlerinden biridir. DAÜ’süz bir üniversite sektörü ve Gazimağusa olamaz. O yüzden hem ülkemizin, hem DAÜ çalışanlarının hem de üniversitemizin geleceği için herkes fedakarlık yaparak bu rakamı kabul etmişlerdir. Önümüzdeki hafta protokolün hazırlanması için gerekli talimatı vermiş bulunmaktayım. Ülkemize, üniversitemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”