Sendikalardan ‘zam ve pahalılık’ protestosu

Ülkedeki zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının ortaya çıkardığı yıkımı protesto eden dokuz sendika, Yönetim Kurullarının katılımıyla Meclis önünde toplandı. Eylemciler Meclis önündeki yolu trafiğe kapattı. Alkışlarla hükümeti protesto etti.

Meclis önünde pankart açan sendikalar arasında KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, KTAMS, GÜÇ-SEN, BASIN-SEN, KOOP-SEN, BES ve ÇAĞ-SEN var.

Sendikaların oturma eylemi sürerken, polis cadde üzerindeki trafik akışını Girne Kapısı güzergahına yöneltti.

Bengihan: “Seçim değil, ülke gailesindeyiz”

Hükümeti, zamları protesto etmek için toplandıklarını söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Ülkedeki emekçi her geçen gün fakirleşirken, fırsatçılar marketlerde kâr yaparken hükümet sadece izliyor’ dedi.

Sendikal Platformun seçim değil ülke gailesi çektiğini kaydeden Bengihan, zamları protesto etmek için toplandıklarının altını çizdi, asgari ücret artışıyla ilgili de işveren kanadının yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

"Nerede denetleme yapması gereken hükümet?" diyen Bengihan, tarihinde ilk kez asgari ücret komisyonundan emekçiden yana bir karar çıktığını, hükümetin ise bunun arkasında durmadığını belirtti. "Her geçen gün fakirleşmek kaderimiz değil" diyen Bengihan, ülkedeki döviz hareketliliğinden kaynaklı doğan kur farklarının da hükümet tarafından ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Elmalı: “Bu ülkeye sahip çıkacağız…”

Bengihan'ın ardından KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı söz aldı. Bir şiir okuyan Elmalı, hükümetin duyarsızlığını eleştirdi. "Bu ülkeye sahip çıkacağız, göç etmeyeceğiz" diyen Elmalı, oturma eylemi yapıp, yolu kapatacaklarını belirtti.