32 sendika genel greve giriyor

32 sendika, UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından toplumun alım gücünü geriye düşürmeyi amaçlayan hayat pahalılığı düzenlemesine karşı çıkmak adına Perşembe gün itibariyle genel greve giriyor.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, hayat pahalılığı ve toplu iş sözleşmesine ilişkin yasalar geri çekilene kadar genel grevin devam edeceği, Perşembe gün Meclis önünde miting yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada; tüm odalar, birlikler, muhalefetteki siyasi partiler ve vatandaşlar, genel grev ve mitinge davet edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UBP-DP-YDP hükümetinin örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için bir araya gelen sendikalar olarak 26 Aralık günü tüm örgütlü olduğumuz yerlerde GENEL GREV'de olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız.

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararname örgütlü çalışma hayatına bir darbedir.

Hayat Pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısı ise maaşların reel değerini düşürecek ve vatandaşın alım gücünü azaltacaktır.

Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir.

Odaları, birlikleri, muhalefetteki siyasi partileri ve tüm vatandaşlarımızı GENEL GREV VE MİTİNGE davet ederiz.

26 Aralık günü tüm sendikalar olarak GENEL GREV'de olacağız ve Meclis önünde miting yapacağız.

Yasa geri çekilene dek genel grevde olacağımızı, grevlerin yasaklanması halinde yasağa uymayacağımızı ilan ederiz.

Örgütlüyüz, haklıyız, fakirleşmeye ve yoksullaşmaya hep birlikte karşı duracağız!