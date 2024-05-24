Sendikalar ve hayvancılar, Pazartesi Başbakanlık önünde!
Sendikalar ve hayvan üreticileri, Pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde genel grev ve eylem gerçekleştirme kararı aldı.
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Hayvan üreticileri ile toplantı gerçekleştiren sendikalar, genel grev ve eylem kararı aldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, hayvancı ve sendikaların Pazartesi günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde toplanacağı belirtildi.
“Toplumsal mücadele” verileceği ifade edilen açıklamada, “Pazartesi günü bu meydanlar bizim” denildi.
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Etiketler : hayvancı, SENDİKALAR