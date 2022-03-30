Sendikalar, sokağa inecek: “Yoksullaşmaya hayır”

Kamuda örgütlü sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ‘zam politikalarına’ karşı “Toplumsal Yok Oluş, Yoksullaşmaya Hayır” eylemi düzenleyecek, 1 Nisan’da ülke genelinde genel grev ve miting yapacak.

Hükümetin aldığı zam kararlarıyla halkı yoksullaştırdığını söyleyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına açıklama yaptı, “2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneğinin yansıtılarak, stabil muhasebe sistemine geçilmesini” talep ettiklerini söyledi.

Bengihan, bu konuda kaynak ve tasarruf tedbirlerini Başbakanlığa iletmelerine rağmen cevap alamadıklarını da kaydetti.

Zam çadırı kurulacak…

Halka ‘yoksullaşmaya dur de’ çağrısı yapan Bengihan, bugün saat 18.00’de Başbakanlık önünde ‘zam çadırı kurarak ve zam ateşini’ yakacaklarını açıkladı.

Bununla birlikte Bengihan, yarın da Meclis önü ve Başbakanlık önünde kurulacak çadırda ekmek dağıtacaklarını da söyledi, “Hükümete halkı bir ekmeğe muhtaç ettiğini göstermek adına yarın ekmek dağıtacağız” dedi.

“Adım atılmazsa, stratejik noktalarda grev…”

Hükümetin bu konuda adım atmaması halinde bir sonraki hafta ‘önemli ve stratejik noktalarda’ grev kararı alacaklarını açıklayan Bengihan, özetle şöyle konuştu: Hükümet zam yapmaya devam ediyor. Halkı düşünmüyor. Aldıkları zam kararıyla halk düşmanı oldukları izlenimi yarattıklarını her platformda vurguladık. Bizler 2 ayda bir hayat pahalılığı ödeneğinin yansıtılmasını istiyoruz.

Stabil muhasebe sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Bu konuda kaynak ve tasarruf tedbirlerini Başbakanlığa ilettik. Ama cevap alamadık. Başbakan Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan bahsediyor. Hükümete gelmeden önce o koltuklardaydı. Uzaydan mı geldi? ‘İktidar bizim işimiz, geleceğe yürüyoruz’ dediler. Halkı, zamlarla yoksullaşmaya götürdüler. Mazeretler sunarak, kurtulacağını düşünmesin. Hükümet, sorunlara çözüm üretme becerisini göstermeli.

Halk hizmet bekliyor. Hükümete tanıdığımız iyi niyet ve duyarlılığı hükümet edenler hak etmiyor. Atamalar devam ediyor. Bir yanda kaynak yok. 140 müşavir evde oturuyor. Yeni isimleri müdür müsteşar olarak atanıyor. Bakan hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulacağını söylüyor. Her türlü müdahaleye aynı şekilde tepki koyacağız.”